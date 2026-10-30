В Ульяновске осудили водителя за наезд на пешехода

ДТП 30.10.2026 08:34

Помощник прокурора Заволжского района Ульяновска поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.Как установлено, 1 мая 20-летний житель села Матвеевка Старомайнского района, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21104, совершил наезд на мужчину на улице Волжской. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщили в прокуратуре Ульяновской области.Суд назначил водителю, полностью признавшему вину, наказание в виде 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Приговор вступил в законную силу.