В Ульяновске открылась новая выставка

Культура 29.10.2026 13:20

В Ульяновском краеведческом музее имени И. А. Гончарова открылась выставка изделий абрамцево-кудринской резьбы, посвящённая её основателю — мастеру Василию Петровичу Ворноскову (1876–1940).Крестьянин из подмосковного Кудрина, он окончил школу в усадьбе Абрамцево и был принят в Абрамцевскую столярно-резчицкую мастерскую, где четыре года учился под руководством художницы Елены Поленовой. С 1892 года работал самостоятельно, сотрудничал с Кустарным музеем в Москве. Уже первые его работы получили высокую оценку современников.Излюбленным стилем мастера стала плоскорельефная резьба с заваленным фоном, позволявшая вводить растительные мотивы и показывать красоту древесины. Работал он с берёзой и липой, применял морилку, лаки и полировку, придававшие изделиям из дешёвых пород дорогой вид. На рубеже XIX–XX веков Ворносков создал новое стилевое направление и воспитал несколько поколений мастеров. Его произведения получали высокие награды на всероссийских и зарубежных выставках, а в 1925 году на выставке в Париже он был удостоен двух золотых медалей.Революция изменила жизнь деревни: Ворносков оказался в числе первых раскулаченных, хотя немало средств отдавал в общество. В 1923 году он построил в Кудрине начальную школу. Вместе с семью сыновьями оформлял павильоны Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.Благодаря таланту и трудолюбию Ворноскова традиционная русская резьба по дереву поднялась до уровня национального культурного феномена, получившего международное признание.Ульяновск — финальная точка выставки, ранее экспонировавшейся в Абрамцеве, Саранске и Тольятти. Заместитель директора музея-заповедника «Абрамцево» Елена Митрофанова отметила замечательную коллекцию ульяновского музея и точки соприкосновения с Абрамцевским кружком — дом с глухарями архитектора Ливчака и застройку в стиле модерн.Дело Ворноскова живёт и сейчас: Абрамцевский художественно-промышленный колледж готовит мастеров, включая обработку дерева.На открытие приехал правнук мастера — художник Василий Воронской. Выставку открывает портрет прадеда его работы. Потомков Ворноскова более 300, многие стали художниками, резьба по дереву — семейный промысел.«Прадед был добрейшим и справедливым человеком, всё время в работе — показывал детям пример. Все его десять детей были резчиками. Сегодня народные ремёсла не так востребованы, но, может быть, эта выставка станет плацдармом для будущих дизайнеров», — поделился Василий Воронской.Экспозиция открыта до 20 декабря 2026 года. 0+