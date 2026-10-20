В Ульяновске открылась персональная выставка Николая Маврина

В Квартире-музее семьи Ульяновых открылась персональная выставка Николая Маврина — председателя правления Ульяновского отделения Союза художников России. Экспозиция «Форма. Цвет. Жизнь» представляет более 30 живописных работ и предметов искусства, охватывающих 30 лет творчества мастера.Маврин — участник областных, всероссийских и международных выставок, лауреат премии имени Аркадия Пластова, обладатель серебряной медали Союза художников России, а также нагрудных знаков «За содействие СВО» и «Гвардия». Художник неоднократно выезжал в зону спецоперации с гуманитарными конвоями, передавал помощь бойцам и произведения ульяновских художников в местные музеи. Результатом поездок стали портреты бойцов и картины о СВО.На открытии учёный секретарь Ленинского мемориала Виталий Ошкин отметил многолетнее сотрудничество с художником, а главный научный сотрудник Валерий Перфилов поблагодарил автора за возможность увидеть разные грани его таланта. Сам Маврин рассказал, что вдохновляется питерской школой, Кандинским и Малевичем, изучая трансформацию формы. Экспозицию дополняют авторские скульптуры птиц, рыб и насекомых из различных материалов.