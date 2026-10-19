В Ульяновске пенсионерка-инвалид выпала из маршрутки

Она обратилась в прокуратуру Заволжского района.12 августа этого года в Ульяновске при начале движения из маршрутки № 42 выпала пенсионерка — инвалид второй группы. Выяснилось, что это произошло из-за самопроизвольного срабатывания механизма двери маршрутного такси. Пожилая пассажирка упала на асфальт и получила травмы — перелом кости стопы и другие телесные повреждения.Пострадавшая обратилась в прокуратуру Заволжского района. Там провели проверку и выяснили, что произошедшее ущемило интересы лица, нуждающегося в особой защите государства. Было внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация).В результате прокурорского вмешательства водитель направлен на переобучение, два транспортных средства сняты с линии, проведён внеочередной инструктаж с водительским составом, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, пенсионерке выплачены 280 тысяч рублей компенсации морального вреда.