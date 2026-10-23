В Ульяновске полицейские задержали тридцать фигурантов уголовных дел

В Ульяновской области сотрудники полиции установили местонахождение 30 подозреваемых и обвиняемых, которые уклонялись от следствия и суда. Итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Розыск» подвели в региональном управлении МВД.Мероприятия федерального уровня проходили на территории области 14 и 15 октября. Из общего числа разысканных фигурантов уголовных дел 15 человек находились в розыске за совершение тяжких преступлений. Для установления местонахождения скрывшихся лиц ульяновские полицейские наладили межгосударственное взаимодействие с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья.Кроме того, в ходе спецоперации оперативники нашли пятерых человек, числившихся пропавшими без вести, среди которых был один несовершеннолетний.