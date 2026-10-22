В Ульяновске полиция задержала женщину, задолжавшую родственнице 4 млн рублей

В Ульяновске сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. Как сообщили в полиции Засвияжского района, сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.В дежурную часть обратилась 40-летняя потерпевшая. По её словам, родственница под разными надуманными предлогами неоднократно одалживала у неё деньги. В общей сложности женщина передала подозреваемой более четырёх миллионов рублей.Средства предполагалось вернуть в установленный срок, однако в течение года займодавица так и не получила их обратно, несмотря на неоднократные напоминания. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мерой пресечения для неё избрана подписка о невыезде.