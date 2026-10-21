В Ульяновске после аварии госпитализированы шесть человек среди них ребёнок

В Ульяновске серьёзное ДТП привело к массовой госпитализации: в медучреждения доставлены шесть человек, включая младенца. Аварию спровоцировал начинающий водитель обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.На проспекте Авиастроителей в Ульяновске случилось ДТП, повлёкшее серьёзные последствия: в больницы доставлены шесть человек, среди которых младенец. Инцидент зафиксирован 20 октября возле дома 7А.Детали аварии таковы: за рулём автомобиля ВАЗ‑2114 находился 18‑летний молодой человек, чей водительский стаж насчитывает всего один месяц.По предварительным данным, он утратил контроль над машиной, в результате чего совершил наезд на трёх пешеходов, находившихся на разделительной полосе. После этого транспортное средство врезалось в световую опору.Травмы получили две женщины 1962 и 2003 годов рождения и ребёнок, который в момент происшествия находился в коляске.Все они были направлены в медицинское учреждение. Также в больницу доставлены водитель и двое несовершеннолетних пассажиров легковушки.Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативной группы. Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы установить полную картину случившегося.