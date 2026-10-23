В Ульяновске православному приходу разрешили использовать землю под храм

Мэрия Ульяновска согласовала предоставление земельного надела в Засвияжском районе для нужд православного прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы. Участок площадью 6190 кв. метров, расположенный рядом с домом № 59А по улице Аблукова, передан в религиозное использование.Соответствующее разрешение оформлено на местную религиозную организацию, которая относится к Симбирской епархии Русской православной церкви Московского патриархата.Уточняется, что речь идет о территории площадью почти 0,62 гектара, находящейся в зоне О1. Для данного объекта утвержден условно разрешенный вид использования — «религиозное использование».Выданный документ подтверждает право эксплуатировать землю в культовых целях при соблюдении действующих градостроительных норм. При этом конкретные планы по застройке и сроки проведения работ на данный момент не раскрываются.Основанием для принятия решения послужили положения Градостроительного кодекса РФ, а также действующие правила землепользования и застройки, утвержденные в Ульяновске.