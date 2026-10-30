В Ульяновске продолжают асфальтировать дворы

Общество 30.10.2026 05:32

Специалисты МБУ «Дорремстрой» занимаются асфальтированием дворовых территорий, автодорог и мест коммунальных раскопок. В течение дня 28 октября бригады благоустраивали участки после раскопок на улице Спасской, 16, улице Тухачевского, 19 и бульваре Львовском, 19.В рамках ремонта придомовых территорий на улице Кузоватовской, 12/3 устанавливали бордюрный камень, а на Ефремова, 121 и Львовском, 18 асфальтировали проезды. На Ефремова, 141 демонтировали бордюр и фрезеровали старое покрытие.По обращению жителей во дворе дома № 6 на бульваре Новосондецком выполнили ямочный ремонт.Методом струйно-инъекционной обработки устранили трещины на проезде Нефтяников и на улице Амурской. На улице Нахимова, 23 ликвидировали провал на проезжей части.На улице Новосвияжский пригород — на участке от дома № 85 до дома № 89 — дорогу отсыпали асфальтогранулятом с последующей планировкой.