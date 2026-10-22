В Ульяновске пройдет лекция о керамике Пикассо

25 октября в 14:00 Музей изобразительного искусства XX–XXI веков в Ульяновске приглашает на лекцию «Керамика Пабло Пикассо». Мероприятие приурочено к 145-летию со дня рождения знаменитого художника.Немногие знают, что, помимо живописи, Пикассо оставил после себя более трех тысяч керамических работ. Мастер смело экспериментировал с формой, глазурью и декором, превращая обычные тарелки и кувшины в настоящие арт-объекты. Сегодня его керамика является гордостью крупнейших музейных собраний — в частности, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина и ульяновского музея.В постоянной экспозиции Музея изобразительного искусства XX–XXI веков представлено 16 произведений Пикассо из керамики. На лекции слушатели узнают о различных сериях и творческих экспериментах мастера, о том, как рождались его керамические образы, и почему они считаются мировым культурным достоянием.Записаться на лекцию можно по телефону: 8 (8422) 42-05-76.