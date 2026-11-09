В Ульяновске прошла 15-я Неделя моды

Культура 09.11.2026 12:56

В юбилейном сезоне участвуют дизайнеры и творческие команды более чем из 15 регионов России. «Деловое обозрение» выступило генеральным информационным партнером мероприятия, медиахолдинг «Мозаика» — информационным партнером.7 ноября в Ульяновске прошел первый день 15-го сезона Ульяновской недели моды. Площадкой стал «Кошелев Конгресс-холл» отеля Radisson. На показах, конкурсах и специальных проектах встретились дизайнеры, модели и творческие команды из разных регионов России.В город приехали около семи крупных делегаций. Только группа участников из Пензы насчитывала 50 человек. В целом география проекта охватила более 15 регионов и городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тольятти, Чебоксары, Волгоград, Ижевск, Архангельск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Оренбург и Ямало-Ненецкий автономный округ.Ульяновская неделя моды проводится уже в 15-й раз. За это время проект вырос из регионального события в площадку, на которой встречаются дизайнеры и представители модной индустрии из разных частей страны.«Вот уже в пятнадцатый раз Ульяновская неделя моды объединяет на одной площадке дизайнеров, моделей, экспертов, творческие команды и зрителей из разных городов России», — отметила генеральный продюсер проекта Алиса Богатова.Первый день открыли детские показыПрограмма началась с детского блока. На подиуме представили коллекции российских брендов. Специальными гостями стали Peony Club из Санкт-Петербурга и дизайнер Светлана Анохина из Сочи.Отдельной частью программы стало выступление воспитанников школы-интерната № 87. Ребята также вышли на подиум и стали участниками общего показа.Вечернюю программу открыла дизайнер Татьяна Котова из Челябинска, основательница бренда TATIANA KOTOVA. Она представила коллекцию «По ту сторону Зазеркалья», созданную по мотивам произведения «Алиса в Стране чудес». В основе образов — игра с привычными пропорциями, деталями и сказочной эстетикой.Начинающие дизайнеры боролись за 100 тысяч рублейОдним из главных событий первого дня стал конкурс начинающих дизайнеров. В финале свои коллекции показали авторы из Санкт-Петербурга, Архангельска, Самары, Москвы, Екатеринбурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новочебоксарска, Ульяновска и Нижнего Новгорода.Участники представляли собственные коллекции и демонстрировали работу с силуэтом, тканями, фактурами и общей концепцией образов.Победителем стала Алена Малыгина из Архангельска. Главным призом стали 100 тыс. рублей, которые дизайнер сможет направить на развитие собственного бренда.«Приз поможет мне продолжить развитие собственного бренда и воплотить новые идеи в будущих коллекциях», — рассказала Алена Малыгина после подведения итогов.Впервые прошла «Битва стилистов»Еще одной премьерой 15-го сезона стала «Битва стилистов». Такой конкурс в рамках Ульяновской недели моды провели впервые.В финале встретились Рина Сулагаева и Ксения Потемкина. Каждая участница подготовила по два образа для моделей — в повседневном и офисном стиле. Задачей было показать собственный взгляд на современные сочетания одежды, силуэты и детали.Первой победительницей «Битвы стилистов» стала Рина Сулагаева. Она получила сертификат номиналом 30 тыс. рублей.Таким образом, первый день объединил сразу несколько форматов: детские и взрослые показы, дебютные коллекции, конкурс молодых дизайнеров и новый проект для стилистов. Для начинающих участников событие стало возможностью представить свои работы профессиональной аудитории и получить поддержку для дальнейшего развития.Ульяновская неделя моды реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке департамента туризма Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.Журнал «Деловое обозрение» выступает генеральным информационным партнером Ульяновской недели моды, медиахолдинг «Мозаика» — информационным партнером.