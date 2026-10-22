В Ульяновске раскрыли инструкции для школ при ракетной и беспилотной угрозах

14 октября Ульяновск трижды за сутки оказался под угрозой ракетного удара — сигналы прозвучали утром, когда дети шли в школы, и в разгар учебного дня. Реакция директоров не всегда соответствовала инструкциям, из-за чего родители и ученики получали противоречивые указания. Минпросвещения региона разъяснило правила для школ и учреждений среднего профобразования.Инструкции были доведены до учебных заведений до начала учебного года, по ним прошли учения. Ключевой вопрос — когда вводится режим опасности. Оповещения об угрозе БПЛА объявляются регулярно, но сирены в Ульяновске чаще всего не включают. В министерстве поясняют: режим опасности вводится при подаче сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» — с сиренами, текстовыми и голосовыми сообщениями по каналам РСЧС и СМС-рассылкой. СМС без сирен — лишь знак повышенной готовности. «Единственный сигнал, побуждающий к действиям, — это сигнал гражданской обороны "Внимание! Всем!", комплексно подаваемый по каналам РСЧС. СМС-рассылка без сирен — информационный канал о повышенной готовности. Поэтому приоритет — услышать сообщение в эфире, а не действовать по SMS в одиночку».Если сигнал подан до 8:00, занятия отменяются, дети остаются дома до отбоя. Директора сообщают классным руководителям через МАКС (СМС) время объявления сигнала и необходимость проинформировать родителей о переносе занятий; классные руководители передают это родителям и ученикам. Если оставить ребёнка дома невозможно, школа должна принять его и отправить в укрытие. Пропуск уроков в таком случае не считается прогулом — достаточно объяснительной записки от родителя.Если сигнал поступает во время занятий, директор фиксирует время, по громкой связи сообщает о необходимости пройти в безопасное место, классные руководители информируют родителей о приостановке занятий и переводе детей в укрытие. После отбоя ученики возвращаются в аудитории. Педагогам рекомендуют оставаться в укрытии ещё 5–10 минут для дополнительной предосторожности.15 октября некоторые школы занялись самодеятельностью: отправляли детей на занятия до отмены угрозы или предлагали продолжать урок, отойдя от окон. В министерстве уточнили: укрытия организуются на первом (цокольном/полуподвальном/подвальном) этаже между капитальных стен, максимально далеко от окон; для каждой школы есть своя схема размещения. При тревоге занятия немедленно прекращаются, дети и персонал перемещаются в укрытие — продолжать обучение в классе нельзя.Родители могут забрать ребёнка из школы при угрозе, но только лично. Если сигнал прозвучал до занятий, ребёнка можно оставить дома; если он уже в школе — остаётся под присмотром педагогов до отмены сигнала. Позвонить и попросить отпустить ребёнка с кем-то другим или одного — невозможно.После неразберихи 15 октября в школах региона начали проводить общешкольные собрания с разъяснением алгоритмов, в декабре запланировано областное родительское собрание. «Важно, чтобы каждый родитель и каждый сотрудник образовательной системы чётко понимал свой алгоритм действий», — подчёркивают в минпросвещения.