В Ульяновске скончался дирижер Константин Барков

В Ульяновске скоропостижно скончался дирижёр Константин Барков. Ему было всего 59 лет.Константин Барков получил образование в Саратовской консерватории имени Собинова. В 2004 году он завершил обучение в аспирантуре Казанской консерватории по специальности «оперно-симфоническое дирижирование».В период с 2004 по 2012 год он работал дирижёром Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский».Барков сотрудничал с ведущими коллективами Ульяновска, Липецка, Самары и Саратова, а также гастролировал в странах Европы и Азии.В новом сезоне 2026–2027 годов Константин Владимирович провёл ряд концертов с оркестром «Губернаторский», в том числе открыл 15-й сезон проекта «Мир детства» для одарённых детей.Министерство культуры и Ульяновская филармония приносят глубокие соболезнования родным и близким.