В Ульяновске соревнуются «Пилоты будущего»

Общество 30.10.2026 14:03

В регионе стартовал практический этап всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Пятьдесят сильнейших участников, прошедших теорию, борются за выход в финал.Ошибка здесь стоит дорого: любое неточное движение — потерянные секунды и вылет из турнирной таблицы. Победители регионального этапа отправятся в Москву.Сначала участников ждет симулятор, полностью воссоздающий физику полета квадрокоптера. Показавшие лучшее время на мониторах пройдут испытание в категории «Класс 75 ММ».По словам председателя регионального совета отделения «Движения Первых» Анастасии Софьиной, затем ребята покажут мастерство на трассе. Мероприятие проходит в рамках продвижения беспилотных авиационных систем. Участвуют совсем юные ребята, но у них уже колоссальный опыт — это направление набирает обороты среди молодежи.Главное на каждом этапе — точность и скорость. В следующие этапы проходят те, кто быстрее всех справился со всеми виражами трассы.Альфир Шайхаттаров занимается беспилотниками два года: научился собирать, программировать и управлять дронами, но практики ему не хватает. На соревнования он приехал попробовать силы на новой трассе и поучиться у более опытных ребят. Начал он в школе: там завезли оборудование, он увидел курсы и записался. Ему очень нравится, преподаватель хороший, но пока он немного отстает по уровню полетов от сокомандников.Региональный этап определит пятерку лучших пилотов, которые представят область на федеральном уровне. Финал турнира пройдет на «Навка Арене» в Москве в ноябре 2026 года.