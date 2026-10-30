В Ульяновске спасли мотоциклистов, заблудившихся в лесу

Происшествия 30.10.2026 14:03

Вечером 29 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ульяновска поступило тревожное сообщение из Железнодорожного района. Двое молодых людей на мотоциклах потеряли ориентиры в лесном массиве недалеко от посёлка Борьба. Ситуация осложнилась тем, что один из парней упал в реку. Ему удалось самостоятельно выбраться на берег, однако после этого друзья окончательно сбились с пути и уже не могли выйти к дороге.На поиски незамедлительно отправились сотрудники МБУ «Управление гражданской защиты». Спасатели поддерживали постоянную связь с молодыми людьми и подавали звуковые сигналы от служебного автомобиля. Благодаря этому байкеров удалось обнаружить: к моменту встречи они сильно замёрзли и уже не могли передвигаться самостоятельно.Сотрудники дежурной смены развели костёр, чтобы отогреть пострадавших, переодели их в сухую одежду и доставили к основной дороге. Там их уже ждали родственники и полицейские. От медицинской помощи спасённые отказались.