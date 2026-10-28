В Ульяновске станцевали лезгинку и показали горянку

Культура 28.10.2026 11:57

В Ульяновске открылся фестиваль «Осенние гастроли». Его открыл дагестанский ансамбль танца «Лезгинка». На глазах у публики разыграли большой хореографический спектакль, в котором раскрывала свои тайны истории горного края. «Учитывая многообразие народов, населяющих Дагестан, мы можем черпать для новых постановок богатый фольклорный материал и создавать хореографические композиции, которые отображают особенности того или иного народа, – пояснил художественный руководитель и генеральный директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов. – Все танцы абсолютно непохожи друг на друга, и каждый из них – это эмоциональный рассказ о Дагестане, выраженный языком музыки и танца».Самым ярким воплощением характера дагестанского мужчины является Горский танец из «золотого фонда» коллектива, считает народный артист Республики Дагестан Сухраб Гаджимагомедов. А задача девушек в ансамбле – передать языком танца лебединую грацию и достоинство горянки, которая должна выглядеть скромной и в то же время – с внутренним огоньком, пояснила артистка балета Марьям Саидова.Ансамбль «Лезгинка» побывал с гастролями в более чем 75 стран мира на всех континентах. «Братский Дагестан и Ульяновскую область давно связывают дружеские отношения, – обратился Губернатор Ульяновской области Алексей Русских к руководителю ансамбля «Лезгинка» Джамбулату Магомедову. – Нам взаимно интересны культуры наших народов, и я уверен, что ваши выступления станут хорошей, доброй традицией". Распоряжением Губернатора Джамбулат Мусаевич награждён медалью Ульяновской области «Почёт и слава» за большой вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.Впереди – ещё пять фестивальных программ с органной и джазовой, хоровой и симфонической музыкой. Завершится фестиваль музыкально-литературной композиций «Граф истории государства Российского», которая расскажет о нашем земляке Николае Карамзине.