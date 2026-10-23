В Ульяновске суд обязал ГИТ повторно расследовать гибель рабочего

Ленинский районный суд Ульяновска удовлетворил требования родителей сотрудника АО «Гипростроймост», погибшего при выполнении трудовых обязанностей на строительном объекте «Реконструкция моста по ул. Минаева с подходами» в Ульяновске.Родители погибшего обратились с административным иском, посчитав проведенное расследование несчастного случая неполным и необъективным. По мнению истцов, инспектор труда не проверил достоверность документов об обучении и проверке знаний работника, его квалификацию, а также наличие допуска к работе на копре Franki. Кроме того, не была дана оценка безопасности оборудования и действиям работодателя.Суд признал незаконным заключение государственного инспектора труда по результатам дополнительного расследования. Трудовую инспекцию обязали провести расследование повторно.