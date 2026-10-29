В Ульяновске троих закладчиков отправили в колонию на 7,5 лет

Происшествия 29.10.2026 09:43

В Ульяновске троих членов организованной группы осудили за попытку сбыта синтетических наркотиков. Они получали задания через мессенджер и размещали вещества в тайниках в разных районах города. Ленинский районный суд назначил им от шести с половиной до семи с половиной лет колонии строгого режима.Преступная деятельность велась с весны по осень 2025 года. В ней участвовали 22-летний гражданин Таджикистана и двое россиян. Указания им передавало иное лицо через мессенджер. В сентябре и октябре 2025 года группу задержали сотрудники правоохранительных органов.Действия квалифицировали как покушение на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой с использованием интернета. Все подсудимые признали вину. Суд назначил наказание: семь лет и шесть месяцев, семь лет и шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.