В Ульяновске в СНТ «Яблонька» сгорел дачный дом

Происшествия 10.11.2026 06:40

В Железнодорожном районе Ульяновска произошел пожар в кирпичном дачном домике, расположенном в СНТ «Яблонька». Огонь повредил внутреннюю отделку и полностью уничтожил мансардный этаж. Информация о происшествии поступила от регионального Управления МЧС.Пожар в СНТ «Яблонька»Инцидент произошел накануне, 9 ноября. В садоводческом некоммерческом товариществе «Яблонька» загорелся кирпичный дачный домик.Последствия возгоранияПо данным спасателей, огонь частично повредил внутреннюю отделку строения. Мансардный этаж был уничтожен полностью.Причины и пострадавшиеВ настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Сведений о пострадавших не поступало.