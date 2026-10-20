В Ульяновске вынесли приговор бывшему директору ХК «Волга» Марату Шакурову

Ленинский районный суд Ульяновска вынес обвинительный приговор бывшему руководителю клуба «Волга» Марату Шакурову. 50-летний мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Согласно материалам дела, возглавляя АНО «Клуб хоккея с мячом „Волга“», Шакуров предоставил в региональное министерство спорта недостоверные документы. В бумагах утверждалось, что у организации отсутствуют задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам. На основании этих ложных сведений клуб получал субсидии из областного бюджета, которыми осужденный распоряжался по собственному усмотрению. В период с декабря 2019 по ноябрь 2023 года таким способом было похищено свыше 4,7 млн рублей.Для обеспечения возмещения ущерба суд арестовал денежные средства и пять объектов недвижимости, принадлежащих Шакурову. Позиция прокуратуры была полностью поддержана судом: фигуранту назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.