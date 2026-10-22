В Ульяновске за две недели высадили 418 саженцев

В Ульяновске выполнено более трети плана осеннего озеленения: с 6 по 20 октября в городе высажено 418 молодых саженцев. Об этом мэр Александр Егорович Болдакин был проинформирован директором «Городского центра по благоустройству и озеленению» Геннадием Моргуновым.В начале текущей недели 28 лип появилось рядом с жилыми домами на Камышинской и в Юго-Западном районе. На проспекте Нариманова высадили 60 лип, а на Хрустальной, Кирова и проспекте Гая — 20 берёз, 15 рябин и 41 липу. У ДК «Киндяковка» украшением стали четыре ели. Озеленение также затронуло улицы Рябикова, Магистральную, Дворцовую, 12 Сентября, Средний Венец и чётную сторону Спасской, где в этом году был проведён масштабный ремонт. В скверах «Северный Венец», «Строителей», «Губернаторский» и на проспекте Академика Филатова высадили порядка 140 многолетних растений.В парке «Дружбы народов» появилось 60 новых насаждений: 18 пирамидальных клёнов, 10 лип, девять краснолистных дубов, восемь рябин и 15 саженцев боярышника. Всего в осенний период в городе планируется высадить свыше 1000 деревьев — почти 900 из них в рамках муниципального задания, ещё 209 в качестве компенсации за строительство моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки. Кроме того, улицы украсят около 2300 кустарников. Для ускорения работ по озеленению в августе центр приобрёл механизированный пересадчик деревьев.