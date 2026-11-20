Общество 20.11.2026 09:43

Маршрут № 94 прекратил работу в Ульяновске. Городские власти обещают усилить направление другими автобусами, а до конкурса на перевозчика пассажиров будут возить по изменённым схемам.Администрация сообщила о прекращении работы маршрутаГородская администрация Ульяновска информирует о том, что маршрут № 94 больше не функционирует. Пока ульяновцам предлагают пользоваться другими автобусами.Маршрут № 28 временно перенесёт конечную остановкуСогласно данным МКУ «Организатор пассажирских перевозок», 21 и 22 ноября конечная остановка маршрута № 28 будет перенесена в тестовом режиме на улицу 154-й стрелковой дивизии — туда, где ранее останавливался 94-й маршрут. После этого автобусы № 28 продолжат движение по прежней схеме.С 23 ноября изменения станут постояннымиС понедельника, 23 ноября, указанные изменения будут действовать на постоянной основе — до проведения конкурса по определению перевозчика на 94-й маршрут.На маршруте № 55 добавят автобусы в часы пикРуководитель учреждения Играмудин Эмиров сообщил, что с руководством маршрута № 55, который также курсирует по «Юго-Западному», улицам Кирова и Локомотивной, достигнута договорённость о выпуске дополнительных автобусов в утренние и вечерние часы пик.На улице Ульяны Громовой пассажиров пересадят на № 43 и 67Что касается другой конечной остановки 94-го маршрута — улицы Ульяны Громовой, — здесь ульяновцы могут воспользоваться автобусами № 43 и 67.