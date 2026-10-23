В Ульяновске заявили о гибели Маришкиного родника

В Ульяновске общественники зафиксировали серьёзное ухудшение состояния Маришкиного родника на особо охраняемой природной территории. После проверки 21 октября они связали это со строительством поблизости и планируют обратиться в региональное Минприроды и природоохранную прокуратуру.Советник губернатора и член Общественной палаты Лев Левитас сообщил, что активисты осмотрели территорию и оценили возможные последствия работ. По его словам, он пять лет выступал против строительства капитальных объектов рядом с охраняемой зоной и предупреждал о рисках, но его опасения не учли. Ухудшение состояния источника он связывает с застройкой, хотя документально подтверждённых причин не приводится. Также Левитас утверждает, что прокуратура поддерживала застройщиков и настаивала на согласовании объекта с Минприроды.Общественная палата направит обращения в Минприроды Ульяновской области и природоохранную прокуратуру. Окончательные причины ухудшения состояния родника не установлены — для оценки воздействия строительства нужны профильные проверки и заключения специалистов.