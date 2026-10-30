В Ульяновске зоопарк перешёл на осенне-зимний режим работы

Общество 30.10.2026 12:19

Ульяновский зоопарк перешёл на осенне-зимний график работы. С понедельника по пятницу посетители могут попасть в зоопарк с 10:00 до 18:00, а в выходные дни — субботу и воскресенье — он принимает гостей с 10:00 до 19:00.Входные билеты можно приобрести не позднее чем за 30 минут до закрытия: в будние дни касса работает до 17:30, в выходные — до 18:30.Администрация зоопарка просит посетителей учитывать обновлённое расписание при планировании визита. Когда зоопарк вернётся к летнему режиму работы, пока не уточняется. 0+