В ульяновских парках прошло более 700 мероприятий за лето

С мая по октябрь городские парки Ульяновска посетили около 450 тысяч жителей и туристов. Об итогах на совещании под руководством мэра Александра Болдакина доложил директор МУП «Парки Ульяновска» Майис Дадашов, сообщает администрация города.За пять с половиной месяцев прошло более 700 культурно-массовых, спортивных и познавательных мероприятий. Мобильное приложение с оплатой аттракционов по QR-кодам скачали свыше 7,3 тысячи пользователей.Благодаря нацпроектам «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни» парки значительно обновились. В «Прибрежном» заработало первое на левобережье колесо обозрения. В парке «Победы» открыли восемь новых аттракционов, модернизировали звуковое оборудование и подготовили площадку для монумента участникам СВО — его откроют в начале декабря. В парках «Семья» и «Молодёжный» появились профессиональные баскетбольные площадки, а в зоопарке парка «40 лет ВЛКСМ» начали строить круглогодичный вольер для журавлей.Сейчас парки готовятся к холодам: аттракционы консервируют, закупают противогололёдные реагенты и переоборудуют уборочную технику. Старт зимнего сезона с лыжными трассами, катками и тюбинговыми горками запланирован на начало декабря.