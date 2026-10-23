В Ульяновской области 23 октября облачно без осадков

В пятницу, 23 октября, жителей Ульяновской области ожидает умеренно тёплая погода без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность — временами будет выглядывать солнце, но небо не останется полностью ясным на протяжении всего дня.Ветер подует с юго-восточного направления со скоростью 4–9 метров в секунду — порывы останутся умеренными и не доставят серьёзного дискомфорта. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +10 до +15 градусов Цельсия, что для конца октября считается довольно комфортным показателем.Такая погода располагает к прогулкам и делам на свежем воздухе, однако стоит помнить о переменчивости осенней погоды и захватить с собой лёгкую куртку или зонт — на всякий случай.