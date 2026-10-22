В Ульяновской области из-за сельскохозяйственной ярмарки перекроют дороги

В предстоящую субботу, 24 октября, Димитровград примет областную сельскохозяйственную ярмарку. В связи с подготовкой и проведением мероприятия для автомобилистов вводятся временные ограничения: будет перекрыто движение по улице Комсомольской, а также закрыт въезд на площадь Советов. Ограничения вступят в силу уже вечером накануне.Движение транспорта приостановят в пятницу, 23 октября, с 21:00. Восстановить проезд планируется в субботу после 15:00 — таким образом, ограничения продлятся 18 часов.Перекрытие затронет два участка:улица Комсомольская — на отрезке от дома № 109 до дома № 113;въезд на площадь Советов — на участке между домами № 213 и № 215 по улице Куйбышева.Временные изменения в схеме дорожного движения связаны с проведением областной сельскохозяйственной ярмарки.Водителям рекомендуют заранее учитывать введённые ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.Подобные ярмарки дают жителям возможность приобретать сельскохозяйственную продукцию напрямую, однако требуют временной корректировки схемы движения на прилегающих улицах.