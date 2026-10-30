В Ульяновской области нарушения выявили на 65% обследованных сельхозземель

Общество 30.10.2026 06:17

В Ульяновской области Россельхознадзор выявил нарушения земельного законодательства на площади более 37 тыс. гектаров — около 65% обследованных сельхозугодий. С начала 2026 года проверено свыше 57 тыс. гектаров; основная проблема — зарастание участков сорняками, деревьями и кустарником.Владельцам и арендаторам направлены требования привести земли в соответствие с целевым назначением. Нарушителям объявлено 265 предостережений, выдано 92 предписания, составлено 48 административных протоколов за неисполнение предписаний.При этом в ведомстве отмечают положительную динамику: по состоянию на 29 октября в оборот возвращено почти 465 гектаров против 126,4 гектара годом ранее — рост примерно в 3,7 раза.