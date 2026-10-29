В Ульяновской области незаконно спилили шесть берёз

Происшествия 29.10.2026 09:43

В Барышском районе Ульяновской области в полном объёме возмещён ущерб, причинённый незаконной рубкой шести берёз. Как сообщили в областной прокуратуре, сумма ущерба превысила 105 тысяч рублей.В ходе проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель, арендовавший участок Барышского лесничества, не предпринимал необходимых мер по охране деревьев, что и способствовало незаконной вырубке. Прокуратура направила в суд иск с требованием возместить ущерб, нанесённый государству. После вмешательства надзорного органа средства были перечислены в полном объёме.