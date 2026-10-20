В Ульяновской области обновили финансирование программы «Всё лучшее детям»

Правительство Ульяновской области скорректировало финансовые параметры проекта «Всё лучшее детям», внеся изменения в госпрограмму развития и модернизации образования. Корректировки касаются распределения бюджетных средств на общее образование.Проект реализуют региональные министерства просвещения и строительства, финансирование идёт из областного и федерального бюджетов. В обновлённой редакции ассигнования из обоих источников отражены раздельно, а сам проект выделен в самостоятельное направление в разделе общего образования.При этом корректировка не означает автоматического выделения дополнительных средств сверх ранее принятых обязательств — для оценки реального роста или сокращения расходов нужно сопоставить обе редакции программы. Полный перечень школ, адреса объектов, сроки мероприятий и объёмы средств по каждому учреждению не уточняются.Проект входит в более широкую систему финансирования общего образования, которая также предусматривает оснащение предметных кабинетов и обеспечение школ средствами обучения. Обновлённые параметры будут применяться при дальнейшей реализации проекта.