В Ульяновской области планируют привить от гриппа свыше 660 тысяч человек

Ход вакцинации обсудили 19 октября на штабе по развитию региона под председательством губернатора Алексея Юрьевича Русских.Осенью и зимой растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ, поэтому важно увеличивать охват прививками. Всего в области планируют привить более 660 тысяч человек, уже поступило свыше 219 тысяч доз вакцины.И.о. министра здравоохранения Мария Шалягина сообщила: сезонный подъём ОРВИ начался — за неделю госпитализированы 76 человек, выявлены три случая гриппа.«Кампания стартовала 24 сентября. Особенно важно привиться пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным, детям, учащимся, медикам, педагогам и работникам сферы обслуживания. Привито уже 144 750 человек. Работают 31 мобильный пункт и 193 выездные бригады, планируются пункты вакцинации в торговых центрах», — отметила Шалягина.Для диагностики и лечения ОРВИ, гриппа и COVID-19 разработана маршрутизация, обеспечен запас препаратов, средств защиты и тест-систем, проведены семинары для медработников.