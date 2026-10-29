В Ульяновской области установили границы 10 воинских захоронений

Общество 29.10.2026 05:26

В Ульяновской области официально установили границы территорий для десяти объектов культурного наследия. Эти памятники связаны с событиями Гражданской и Великой Отечественной войн, а также с историей начала XX века. В список вошли братские могилы красноармейцев, захоронения советских лётчиков и Героев Советского Союза. Объекты расположены в пяти районах региона.Как сообщает «МК в Ульяновске», для каждого памятника определены территориальные границы с точными координатами.Могилы Героев Советского СоюзаВ Барышском районе утверждены границы могилы Василия Ивановича Васина (1923–1949), Героя Советского Союза. Захоронение находится в рабочем посёлке имени В. И. Ленина.В Кузоватовском районе в перечень включена могила Героя Советского Союза Г. Ф. Васильева, скончавшегося в 1973 году. Она расположена в посёлке Кузоватово на улице Октябрьской, на центральном кладбище.Ещё одно захоронение Героя Советского Союза находится в Сурском районе — это могила Петра Сергеевича Савочкина (1905–1951), расположенная в рабочем посёлке Сурское на поселковом кладбище.Братские могилы времён Гражданской войныВ Карсунском районе границы определены для братской могилы воинов Гражданской войны 1918 года. Объект находится в селе Потьма.В Кузоватовском районе расположен памятник четырём красноармейцам Ижевской дивизии, расстрелянным белогвардейцами в августе 1918 года. Братская могила находится в селе Русская Темрязань.В Новоспасском районе установлены границы захоронения участников Гражданской войны П. С. Сальникова и И. И. Лазарева, расстрелянных белочехами в 1918 году. Оно расположено в рабочем посёлке Новоспасское, на площади Ленина.Ещё одна братская могила времён Гражданской войны находится в селе Садовое Новоспасского района. Здесь похоронены воины, погибшие в 1918 году.Захоронения лётчиков и участников событий 1919 годаВ рабочем посёлке Сурское определены границы братской могилы советских лётчиков, погибших при воздушной катастрофе в январе 1943 года.В том же районе, в селе Белый Ключ, находится могила Петра Гавриловича Протасова (1888–1919), убитого кулаками во время чапанного восстания.