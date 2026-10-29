В Ульяновской области утвердили новый прожиточный минимум

Общество 29.10.2026 12:36

В Ульяновской области утвердили размер прожиточного минимума на 2027 год. Соответствующее постановление подписала Анна Тверскова, исполняющая обязанности председателя регионального правительства.Согласно документу, в среднем на душу населения показатель составит 18 002 рубля. При этом для разных социально-демографических групп суммы будут отличаться: трудоспособным гражданам установлен минимум в 19 622 рубля, детям — 17 462 рубля, а пенсионерам — 15 482 рубля.Новые значения начнут действовать с 1 января 2027 года. Отметим, что величина прожиточного минимума напрямую влияет на размер многих социальных выплат, детских пособий для семей и доплат к пенсиям.