В Ульяновской области за неделю оштрафовали 280 водителей за тонировку стёкол

За минувшую неделю сотрудников Госавтоинспекции в Ульяновской области привлекли к ответственности 280 автовладельцев, ездивших с тонированными стёклами, светопропускание которых не дотягивает до 70 процентов.Данные приводит региональное ГИБДД. Неделей ранее протоколы получили 233 нарушителя, а ещё раньше 182. Профилактические проверки водителей на предмет затемнения стёкол проводятся в области ежедневно.Рост цифр по неделямСтатистика за последние три недели показывает устойчивое увеличение числа наказанных за тонировку автомобилистов: сперва 182, затем 233 и теперь 280 водителей.Поводом для мер снова стали стёкла с светопропусканием ниже разрешённых 70 процентов как сообщает пресс-служба ГИБДД, рейды проходят без выходных.Чем опасно затемнениеВ Госавтоинспекции напомнили, что плёнка и затемнённые покрытия снижают безопасность движения.За затемнёнными стёклами у водителя растёт время реакции, а слабоконтрастные объекты пешеходов, препятствия, дорожную разметку он распознаёт хуже. В тёмное время суток падают и расстояние, и скорость распознавания обстановки на дороге.