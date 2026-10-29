В Ульяновской области закрыли нелегальную майнинг-ферму

Происшествия 29.10.2026 06:01

В Ульяновской области правоохранители пресекли работу нелегальной майнинг-фермы. Как сообщили в пресс-службе УМВД, сотрудники управления экономической безопасности выявили крупное хищение электроэнергии.Ферму организовал 42-летний предприниматель из поселка Тереньга, разместив оборудование в своем производственном цехе. Чтобы снизить расходы на электричество, он вмешался в работу приборов учета на подстанции — счетчики перестали фиксировать реальное потребление.Схема действовала почти год — с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го. Ущерб для «Россети Волга» превысил 4 миллиона рублей.При обысках изъято 48 единиц вычислительной техники, вентиляторы и предметы, подтверждающие умышленное повреждение счетчиков. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, следователи устанавливают все обстоятельства.