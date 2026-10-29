В Ульяновской области запретят продажу вейпов

Общество 29.10.2026 11:19

В Ульяновской области с 1 марта 2027 года введут полный запрет на розничную продажу вейпов — соответствующий закон 28 октября приняли депутаты регионального Законодательного собрания. Ограничения распространятся на электронные системы доставки никотина, жидкости для них и безникотиновые составы. Закон будет действовать пять лет — до 1 марта 2032 года.Инициатор законопроекта, вице-спикер областного парламента Константин Долгов, объяснил решение защитой здоровья детей и подростков: «Вейпы нередко становятся первым шагом к никотиновой зависимости, поэтому мы должны бороться не со следствием, а с причиной». Эффективность ограничений планируют оценивать ежегодно — по результатам мониторинга будет решаться вопрос о продлении запрета или его отмене; в дальнейшем ограничения могут стать бессрочными.Ульяновская область присоединилась к регионам, вводящим такие ограничения после изменений федерального законодательства. Полный запрет продажи вейпов уже принят в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Рязанской и Вологодской областях, а также в Северной Осетии; в Якутии соответствующий закон приняли в октябре 2026 года, в Ненецком АО запрет рассчитан на 2027–2032 годы.Готовятся к запрету Санкт-Петербург (внесён законопроект о пятилетнем запрете с марта 2027 года) и Тульская область; о намерении ввести запрет с 1 марта 2027 года объявляли в Мурманской области, в Краснодарском крае инициативу готовит профильный комитет. Обсуждение также идёт в Забайкальском и Хабаровском краях, Астраханской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Курской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской, Тюменской и Омской областях, а также в Ханты-Мансийском АО.