В Ульяновской области завершается обновление девяти объектов водоснабжения и водоотведения

19 октября губернатор Алексей Юрьевич Русских провёл штаб по комплексному развитию региона, где обсудили ход реализации нацпроекта.Коммунальная инфраструктура. На модернизацию сетей в этом году выделено почти 490 млн рублей — девять объектов сдадут до конца года. В 2026 году предусмотрено 489,2 млн рублей (311,3 млн — из федерального бюджета) на реконструкцию и капремонт 13 объектов водоснабжения и водоотведения, включая коллектор в Димитровграде, водопровод в промзоне Московского шоссе, напорный коллектор в Засвияжском районе Ульяновска, сети и водозабор в Базарном Сызгане и пять участков Радищевского группового водовода. Качество услуг улучшится для 46 тысяч человек.Городская среда. По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году благоустраиваются 22 общественных пространства в шести муниципалитетах: на 17 работы завершены, на пяти готовность 93%. Реализуются пять проектов — победителей Всероссийского конкурса (выполнено 89%). На поддержку ТОС дополнительно выделено 35 млн рублей — благоустраиваются 50 территорий (24 завершены, готовность остальных 93%).Жильё. За январь–сентябрь 2026 года построено более 396 тыс. кв. м жилья (свыше 180 тыс. — многоквартирные дома, порядка 216 тыс. — ИЖС). Объём расселённого аварийного жилья достиг 65,2 тыс. кв. м при плане 63,4 тыс. — условия улучшили 4,2 тыс. человек, показатель перевыполнен более чем на 100%. До конца года планируется расселить ещё 171 человека. В рамках нового этапа 2026–2027 годов предусмотрено расселение 6,3 тыс. кв. м в пяти муниципалитетах, на это выделено более 811 млн рублей.Дороги. На дорогах регионального значения работы завершены на 31 объекте протяжённостью почти 110 км, ещё на десяти (более 44 км) продолжаются — общая готовность 95%. В Ульяновске ремонт идёт на девяти участках: на проспекте Академика Филатова и улице Железной Дивизии завершён, на шести объектах готовность около 97%. Обновляют девять мостов общей протяжённостью порядка 300 погонных метров: на четырёх работы завершены, на пяти продолжаются — готовность 76%. В рамках тематической недели запланированы контрольные выезды с участием общественности и профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.