В Вешкайме в июле 2027 года подорожает холодная вода

ЖКХ 29.10.2026 10:26

С 1 июля 2027 года в Вешкаймском районе Ульяновской области тариф на холодное водоснабжение вырастет с 24,39 до 26,58 рубля за кубометр. Подорожание составит 2 рубля 19 копеек, или около 9%. Новые расценки установлены для потребителей МУП «Водоканал Вешкаймского района».Изменения затронут жителей Вешкаймского городского поселения, подключённых к централизованной системе водоснабжения. До конца 2026 года и в первом полугодии 2027-го цена останется на уровне 24,39 рубля. Новый тариф будет действовать с 1 июля до 31 декабря 2027 года включительно.Для населения и остальных потребителей установлены одинаковые расценки — 26,58 рубля за кубометр. При потреблении пяти кубометров воды услуга подорожает со 121,95 до 132,90 рубля, разница составит 10 рублей 95 копеек.