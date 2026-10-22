В Заволжье появилась новая остановка

В Заволжском районе Ульяновска появился новый остановочный павильон. Конструкцию разместили на проезде Заводском, рядом со стадионом «Волга». Монтаж завершили 21 октября.Установкой павильона занимались сотрудники муниципального учреждения «Правый берег». Работы выполнили по инициативе главы города Александра Болдакина.Теперь жители и гости Ульяновска, ожидающие транспорт у стадиона «Волга», смогут укрыться от осадков. С приходом холодов новая остановка станет особенно востребованной.Установка павильона направлена на повышение комфорта жителей Заволжского района и развитие городской инфраструктуры.Обновление остановочных пунктов — важная часть благоустройства общественных пространств. Подобные изменения делают повседневные поездки на городском транспорте более удобными для ульяновцев.