В здоровом теле — здоровый дух: можно ли ульяновцам заниматься спортом после 50

10.11.2026 10:11

Ни для кого не секрет, что спорт в разумных количествах полезен для здоровья: он укрепляет тело, иммунитет, повышает энергию. Но бытует мнение, что заниматься можно только молодым людям, а в пожилом возрасте тренироваться уже опасно. Развеют этот миф два профессионала своего дела — чемпион мира по каратэ и главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения.Спорт только для здоровых?Шевченко Максим Юрьевич, президент региональной общественной организации «Ульяновская ассоциация киокусинкай», считает так: спортом возможно начать заниматься в любой период жизни, главное подобрать вид спорта по возрасту и возможностям здоровья. В более старшем возрасте перед началом тренировочного процесса и выбора вида спорта необходимо проконсультироваться с врачами и проверить свой организм. Максим Юрьевич поделился собственным примером: ему 52 и с недавнего времени он ежегодно сдает анализы для контроля состояния организма и ежегодно принимает курсы витаминов.«Многие говорят: нет времени и денег на обследование или на витамины. Но вы же обслуживаете постоянно свой автомобиль? Вы тратите достаточное количество денег: на топливо, на масло, на периодическое техобслуживание. Организму нужно то же самое, это будет держать вас в тонусе.»Польза в любом возрастеНаш собеседник отметил, что нет такого возраста, после которого начинать тренироваться бессмысленно. Просто есть виды спорта, которые могут помочь в более раннем возрасте, а есть такие, которые подойдут для более позднего. Если вы раньше достаточно долго занимались определенной спортивной деятельностью, можно продолжить ее, но не рекомендуется начинать заниматься более тяжелым видом спорта, потому что организм к нему еще не готов. Также важен принцип постепенности: нужно понемногу увеличивать нагрузку и также постепенно ее понижать.Три важных аспектаКак рассказал Максим Юрьевич, самое важное во время занятий — это слушать себя и свой организм. Бывают моменты, когда тяжело: это не говорит о том, что не нужно идти на тренировку, это говорит о том, что нужно прийти и сделать меньший объем, но ни в коем случае не пропускать ее. Второй немаловажный аспект — нужно обязательно изучить все о виде спорта, которым вы планируете заниматься, и на начальном этапе найти грамотного специалиста, который обучит правильным техникам.Третий принцип — заниматься систематически. Максим Шевченко подчеркнул, что организм адаптируется под нагрузку и определенный ритм жизни, поэтому если делать большие перерывы, телу придется заново адаптироваться к новым условиям. Также необходимо правильно питаться и держать баланс в белках, жирах и углеводах, чтобы организм не давал сбои.Безопасные направленияТренер отметил, что если ранее человек не занимался спортом, то подойдут простые виды: ходьба и пешие прогулки (обязательно по мягкой поверхности и в правильной обуви), плавание в бассейне, лыжи, велосипед. Для самостоятельной разминки Максим Юрьевич рекомендует следующее:После пробуждения прямо в постели размять стопы, кисти, локти, плечи, шею. После этого можно медленно встать.Спустя время после завтрака сделать небольшие нерезкие наклоны вперед/назад.Для разминки тазобедренных суставов попеременно поднять колени вверх.«Любая физическая активная деятельность дает положительный эффект для организма. Я считаю, в любом возрасте можно развиваться, находить что-то новое для себя, двигаться вперед, чтобы организм не застаивался, а головной мозг постоянно работал. И самое-самое важное, чтобы вы всегда получали удовольствие от процесса, от этого зависит половина успеха, выздоровления вашего организма.»Противопоказание или повод начать?Чтобы рассмотреть проблему со всех сторон, редакция «Мозаики» обратилась к главному внештатному гериатру Министерства здравоохранения Ульяновской области, заместителю начальника госпиталя Ветеранов — Каримовой Эльмире Абдулловне. Она рассказала, что возраст старше 50 лет сам по себе не является противопоказанием к физической активности. При выборе нагрузки нужно ориентироваться прежде всего на состояние здоровья, физическую подготовленность и наличие симптомов, а не на дату рождения. Человек без настораживающих жалоб и известных заболеваний, требующих ограничений, может начинать с лёгкой или умеренной активности, постепенно увеличивая нагрузку, подчеркнула врач. При этом важно разграничивать спорт, направленный на достижение результата, и оздоровительную физическую активность. Для сохранения здоровья не обязательно участвовать в соревнованиях или выполнять упражнения на пределе возможностей. Обследования перед занятиямиУниверсального перечня обследований, который необходимо пройти каждому человеку после 50 лет перед любой физической активностью, как отметила Эльмира Каримова, нет. Для начала спокойных прогулок человеку без жалоб и известных значимых заболеваний обычно не требуется специальный «допуск». Другая ситуация — возвращение к тренировкам после длительного перерыва при наличии сердечно-сосудистого заболевания, сахарного диабета, болезни почек либо намерение сразу заниматься интенсивно. Здесь предварительная консультация врача особенно важна. Принципиально важно выяснить, возникают ли при движении боль или дискомфорт в груди, необычная одышка, головокружение, предобморочные состояния, выраженное сердцебиение. Именно такие симптомы, а не возраст сам по себе, требуют медицинской оценки до начала занятий. Дальнейшие исследования назначаются по показаниям.Противопоказания и адаптацияВрач-гериатр рассказала, что самостоятельные тренировки нельзя начинать при острых заболеваниях и нестабильном состоянии. В этих случаях сначала необходимы медицинская помощь и стабилизация состояния. Отдельного внимания требуют симптомы, причину которых человек ещё не знает: боль или давление в груди, обморок, выраженная одышка при небольшой нагрузке. Не следует пытаться «перетерпеть» такие проявления — до выяснения причины тренировку нужно отложить и обратиться за медицинской помощью.«При этом хронический диагноз далеко не всегда означает запрет на занятия. При некоторых заболеваниях нужно вместе с врачом адаптировать нагрузку под состояние определенного человека.»Защита от снижения памяти и деменцииРегулярная физическая активность действительно относится к мерам снижения риска когнитивного ухудшения и деменции, поделилась Эльмира Каримова. Всемирная организация здравоохранения рекомендует её как часть профилактики. Однако слово «защищает» важно понимать правильно: речь идёт о снижении риска, а не о гарантии того, что заболевание никогда не возникнет.Автор: Вероника КрайноваФото: предоставлено спикерами, magnific.com