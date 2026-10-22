Винновку исключили из числа вредных объектов

Винновская роща была исключена из Государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде после завершения работ по устранению последствий загрязнения нефтепродуктами. Об этом Министерство природных ресурсов России уведомило ульяновское профильное ведомство.Несмотря на приемку работ регионом, федеральное минприроды рощу из реестра не исключило — это произошло несколько позже. Тем временем эффективность работ стоимостью четверть миллиарда рублей стала предметом судебного разбирательства: природоохранная прокуратура требует от подрядчиков, разрабатывавших проектно-сметную документацию и выполнявших очистку, вернуть выплаченные им средства. В ближайшее время должна состояться экспертиза воды, поступающей в Волгу из установленных в роще очистных сооружений.При этом в реестре объектов накопленного вреда окружающей среде по-прежнему числится более десятка ульяновских территорий, включая полигон в Красном Яре (его ликвидировали за счет федеральных средств, параллельно ведется уголовное дело), закрытые полигоны отходов в Сенгилее и Барыше, мазутохранилище на Нижней Террасе в Ульяновске и 11 несанкционированных свалок, две из которых находятся в Ульяновске.