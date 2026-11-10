Война группировок и взятка директору рыбзавода: ветераны ульяновского УВД о своей службе

Криминал 10.11.2026 06:30

Сегодня, 10 ноября, — День работников внутренних дел. О непростой работе и раскрытых преступлениях рассказали ветераны Ульяновского областного УВД.Засада душмановПолковник милиции в отставке Николай Рябышев прослужил в органах внутренних дел более 30 лет. Обучаясь на третьем курсе Елабужской специальной средней школы милиции, он был направлен в уголовный розыск на должность инспектора Железнодорожного РОВД г. Ульяновска.«Моим первым раскрытым преступлением, — вспоминает ветеран МВД, — было убийство несовершеннолетнего. Подросток пропал неожиданно. Спустя год были найдены его останки. Восстановив справедливость, я понял, что занимаюсь правильным делом».За годы службы он раскрыл тысячи преступлений.«В городе жулик похитил из квартиры золотые изделия, наборы хрусталя, дорогую одежду и чемодан, после чего скрылся с места преступления. Стали логически мыслить: где злоумышленник может находиться. Подумали и решили ехать на вокзал. Действительно, жулик там и находился. Похищенные золото и хрусталь он сложил в чемодан, а одежду надел на себя. Мужчину задержали, когда он перекусывал в буфете перед поездкой в другой город».В 1987 году по приказу МВД СССР Рябышева направили в Афганистан — создавать афганскую школу оперативного состава народной милиции. Он даже принял участие в боевой операции в составе отряда специального назначения МВД СССР «Кобальт». Они попали в засаду душманов, но сумели уничтожить врагов и вернуться на базу.А в марте 1996 года его откомандировали на Северный Кавказ помощником начальника милиции общественной безопасности временного управления МВД России по Чеченской Республике (г. Грозный). Николай Иванович переживал, что третья поездка в «горячую точку» может закончиться для него плохо. Но судьба сберегла.«В одной из поездок по республике бронетранспортёр, на котором я находился, подорвался на противопехотной мине. Я получил контузию, но быстро восстановился».В 1999 году полковник милиции вышел в отставку.Война группировокПодполковник милиции в отставке Татьяна Данильченко запомнила свой первый рабочий день — 15 ноября 1971 года. Не успела она приступить к работе в Железнодорожном РОВД Ульяновска, как старший инспектор вручила ей пылкую речь и направила проводить «конференцию отцов» в среднюю школу № 10, что находится на Опытном поле.В должности начальника инспекции по делам несовершеннолетних Засвияжского РОВД она прослужила десять лет. Татьяна Романовна вспоминает группировки.«Можно сказать, я — участник боевых действий, — говорит она. — Работа была адская. С шести утра и до ночи доставляли в РОВД по сорок человек. И инспектор по делам несовершеннолетних должен был расположить к себе, разговорить их. Легче всего это удавалось тем, кто работал на своём участке — в школе, в ПТУ, кого часто видели на улице. Ведь инспектора должны были предотвращать преступления, а если они совершались, то раскрывать их. Тогда ещё работали боевые комсомольские дружины от каждого предприятия. Вместе с комсомольцами, в помощь выделял радиоламповый завод, обходили обслуживаемый участок».Много сил и средств тратили сотрудники милиции на группировки, когда те дрались стенка на стенку. Навсегда врезалась в память драка между группировками «Девятка» и «15-й квартал» на территории школы № 70, в ходе которой убили мальчика — случайного очевидца.Приходилось инспекторам и арматуру собирать. «Сколько у меня этих арматур на огороде в Баратаевке было спрятано, чтоб никто не видел!» — вспоминает Татьяна Романовна.Даже сына она не выпускала на улицу — такое было страшное время. Приходил он из школы домой и гулял по лоджии.Взятка директору рыбзаводаАлексей Афанасов больше 20 лет своей жизни посвятил службе в милиции.На службе Алексею Яковлевичу запомнилось многое: «От первого выявленного мелкого хищения до сопровождения визита Президента Российской Федерации и Министра внутренних дел Российской Федерации в 1992 году, когда исполнял обязанности начальника УВД Ульяновской области».А первое дело было таким. «Однажды получили информацию, что директор рыбзавода, расположенного напротив Ульяновского моторного завода, берёт взятки. Решили взять его с поличным. Меня одели в одежду разнорабочего рыбзавода, и я недалеко от кабинета директора ждал, когда пойдут взяткодатели передавать директору деньги. Когда те появились, я дал сигнал нашим оперативникам, чтобы они задержали его с поличным. В результате директор был задержан, а впоследствии получил срок. Это было моё первое боевое крещение».Сейчас Афанасов возглавляет Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел.