Война, Маньчжурия, Ульяновск: 100 лет жизни Ивана Щербенева

Вчера, 19 октября, 100-летие отметил участник Великой Отечественной войны, ульяновец Иван Алексеевич Щербенев. Вот что он рассказывал о своей жизни.Вся жизнь 15-летнего паренька из татарской деревни Новая Анзирка Елабужского района разом изменилась, когда началась война.«Стали переживать, когда забрали отца в армию. В Казани формировали полк. Он прислал из Казани письмо и сказал: приезжайте ко мне, нас направляют на фронт. Вот мы от Мамадыша до Казани на саночках, пешком 170 километров несколько дней шли».Тогда сын еще не знал, что видит отца в последний раз. Он погиб во время Сталинградской битвы — пуля попала прямо в голову. Об этом потом сообщил его сослуживец, который был родом из соседнего села.«Вырыли мы метровую яму, положили немножко соломки, шинелью накрыли и закопали. Мы же не знали, где он, чего… Но когда мы были в Волгограде, там памятник есть на Мамаевом кургане, и он там числится — Щербенев Алексей Дементьевич, погиб в 42-м, в 44 года».В 1943 году призвали на фронт старшего брата Илью. Он взял с собой две пары белья, кружку и ложку и пошел на призывной пункт. Фронтовыми дорогами дошел до Берлина. При его взятии был ранен.На Дальний Восток«В 43-м 19 октября мне исполнилось 17 лет. А 2 ноября нас всех забрали, со всех ближних деревень. Целый эшелон набрали и повезли на Дальний Восток», — вспоминает фронтовик.Для новобранцев в товарниках приспособили с двух сторон двойные нары. По нужде ходили прямо на ходу, открыв дверцу. Кормили раз в сутки во время стоянки.Иван Алексеевич воевал на Дальнем Востоке и в Приморском крае. Был пулеметчиком. 17-летний парень с 64-килограммовым пулеметом в руках!«Путь был непростой, но мы знали, за что сражаемся».«На Дальнем Востоке было всё как положено: строевая, огневая подготовка, учения… а после — война. Советско-японская началась девятого августа».«Нам сообщили, что кончилась Отечественная война в 45-м году. А в августе нас собрали в полной боевой готовности… не знали, куда везут, зачем везут».Их подразделение шло по Маньчжурии во втором эшелоне. Основные бои уже отгремели, но японцы часто прятались в зарослях, на верхушках деревьев — опасность грозила отовсюду. Психика порой не выдерживала.«Раз остановились в палатке. Одному солдату нашему приснилось, что его убивают. Он вылетел из палатки, взял автомат и начал стрелять. Мы его поймали».С ноября по июль 45-го служил в полку города Бикин в Приморском крае.За проявленное мужество и героизм Иван Алексеевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.В Ульяновск!Иван Алексеевич получил ранение, попал в госпиталь. После лечения его определили в санинструкторы. А после войны, там же на Дальнем Востоке, выучился на стоматолога, получил диплом по специальности «зубной техник». Младший лейтенант Щербенев в 1953 году устроился заведующим лабораторией в военную поликлинику и проработал там до 1963 года.Дослужился до капитана и после 17 лет службы в армии ушел на пенсию. По приглашению товарища-сослуживца перебрался в Ульяновск. Работал зубным техником, заведующим зуботехнической лабораторией.В Ульяновске он и встретил супругу — зубного техника Надежду. До войны ее семья проживала в Мелекессе. В 1979 году они расписались. Оба супруга до пенсии проработали в лаборатории. Надежда Александровна — более 40 лет, Иван Алексеевич — около 50 лет. К боевым наградам добавились трудовые. А в 2025 году Иван Алексеевич был удостоен звания Почетного гражданина города Ульяновска.Надежда Александровна всегда рядом с супругом, окружает его любовью и заботой.Вчера весь день Иван Алексеевич принимал поздравления от родных, знакомых, бывших коллег и студентов. Поздравил юбиляра и губернатор Алексей Русских.«С Иваном Алексеевичем мы знакомы давно — всегда позитивен, улыбается, старается быть активным. Мудрый и добрый человек. Рядом любимая супруга Надежда Александровна. Вместе они 50 лет. Живут душа в душу. Говорят, что секрет семейного счастья — во взаимопонимании», — сказал глава региона.