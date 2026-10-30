Волонтеры из томского поселка Светлый шьют подушки для бойцов СВО: внутрь вкладывают стихи

Общество 30.10.2026 11:32

Участницы сообщества «Позывной: Пёрышко» из поселка Светлый под Томском готовят к отправке на Донбасс партию подушек для участников специальной военной операции. Изделия, сшитые руками волонтеров, предназначены для госпиталей, передовой и детей-сирот. В каждую подушку мастерицы вкладывают листы со стихами местной поэтессы. О том, как организована работа, КП-Томск рассказала координатор сообщества Наталия Гладышева.Наволочки шьют по квартирам, набивают вместеПо словам Наталии Гладышевой, участницы сообщества заготавливают наволочки по домам — их шьют те, у кого есть швейные машинки. О готовности рукодельницы сообщают в группе в мессенджере, после чего волонтеры собираются вместе и наполняют изделия синтепухом. Среди мастериц есть Лидия Петровна Пестова, которая пишет стихи: их распечатывают и кладут в каждый мешок с подушками.Бойцы повесили стихотворение в блиндажеКоординатор отметила, что у сообщества есть обратная связь с фронтом. Военнослужащие на передовой повесили листок со стихотворением в своем блиндаже. Лидия Пестова посвятила эти строки всем защитникам России. «Мне снится, что закончилась война,И в отчий дом солдаты возвратились.И наступила в мире тишина.В сады поля сражений превратились.Пусть станет явью этот чудный сон.И вместо свиста пуль и страшных взрывов.Звучит повсюду колокольный звон,Звучит победно и без перерывов! Мы с вами и в сражений трудный час,И в редкие минуты передышки.Мы все, что можем делаем для вас!Мужчины и совсем ещё мальчишки!». Кому передают изделияПодушки из поселка Светлый предназначены для военных госпиталей, часть направляют на передовую — они позволяют бойцам комфортнее сидеть и носить оружие на руке. Кроме того, изделия передают детям-сиротам на Донбассе. Ткань и расцветку для наволочек мастерицы выбирают с учетом предназначения подушки.История сообществаСообщество «Позывной: Пёрышко» было создано в поселке Светлый в ноябре 2024 года, его постоянными участницами являются 12 человек. Жители поселка часто помогают женщинам-волонтерам. Очередную партию подушек из Томска на Донбасс отправят в ноябре 2026 года.