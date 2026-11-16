Воры на погосте: в Димитровграде крадут цветы с могил

Общество 16.11.2026 07:08

В Димитровграде снова зреет кладбищенский скандал: 54 розы и букет белых роз исчезли с могилы за пару дней.Димитровградцы столкнулись с неприятной ситуацией на новом городском кладбище.Как сообщили очевидцы в соцсетях, 10 ноября там прошли похороны: на могилу положили много живых цветов, среди них — большая корзина из 54 роз. Через пару дней родные приехали на кладбище и обнаружили, что корзины нет, а также пропал букет белых роз из 8 штук.«Для семьи это не про стоимость цветов, а про обесценивание памяти и проявленного уважения. Если в городе есть практика контроля за порядком на кладбищах или камеры, возможно, стоит поднять этот вопрос. Просим администрацию кладбища и ответственные службы обратить внимание на сохранность мест захоронений», — прокомментировали родственники.В соцсетях развернулась большая дискуссия. Оказывается, кража цветов с могил на димитровградском кладбище — не редкость. По мнению некоторых ульяновцев, на этом наживаются местные кладбищенские торговцы, перепродавая цветы другим. Кто узнает, если букет или венок новый? Есть версии, что цветы и венки потом перекладывают на другие могилы.Раиса: «Это собирают те, которые продают цветы на кладбище, потом их продают. Мы когда ходим к сыну на кладбище, цветы всегда обрезаем. Там даже рассаду воруют: посадили бархотки, на следующий день приехали — их нет, выкопали».Ольга: «Проблема в том, что никто ничего не будет делать без официального обращения. В сети хорошо делать резонанс, но и обращаться с заявлением тоже надо».Но есть и скептики.Димитрий: «Похоронили, положили цветы, ну и всё, не всё ли равно, что потом с ними будет: заберут их, завянут они — какая разница. Если так жалко, не покупайте цветы или охраняйте, пока не завянут».Воруют с могилСлучаи воровства фиксировались на крупных кладбищах региона, включая Ишеевское (Северное) кладбище, а также некрополи в Белом Ключе и районах области. Крадут не только цветы: выкапывают саженцы, особенно хвойные растения, уносят оградки, композиции, цветмет, даже вёдра, веники и лопаты для уборки погоста.По данным областного УМВД, в 2023 году на ульяновских кладбищах было зарегистрировано пять преступлений, связанных с вандализмом и кражами. Возбудили три уголовных дела: два — по статье о надругательстве над местами захоронения и одно — по статье о краже.В МБУ «Городская специализированная похоронная служба Ульяновска» пояснили, что воровство и вандализм характерны для всех российских кладбищ из-за их больших территорий и отсутствия охраны и видеонаблюдения по всей площади.«Штат сотрудников ограничен, мы не можем контролировать всю территорию», — пояснил работник кладбища Александр.Тем временем ситуация меняется: на отдельных специализированных участках погостов появились видеокамеры и освещение. Но пока проблема контроля остаётся открытой.Юристы поясняют, что по закону цветы и венки, оставленные на могиле, являются имуществом родственников умершего. Если стоимость украденных цветов составляет менее 2 500 рублей, нарушителю грозит штраф, обязательные работы или административный арест до 15 суток по статье 7.27 КоАП РФ. При ущербе свыше 2 500 рублей или при повторном нарушении наступает ответственность за кражу по статье 158 УК РФ.А что говорит церковь?Православная церковь однозначно осуждает воровство с могил как тяжкий грех, но при этом призывает родственников умерших не впадать в отчаяние, злобу и суеверия из-за пропавших вещей.«С точки зрения христианства, усопшему важны молитва и добрые дела, а не материальные предметы на надгробии», — пояснили в Симбирской епархии.В народе бытует суеверие, что украденные с кладбища цветы приносят вору смертельную болезнь или беду. Священники подчёркивают, что «кладбищенской порчи» не существует, но человек сам вредит своей душе, совершая грех без раскаяния.Если на конкретном кладбище цветы воруют постоянно, духовенство советует не тратить большие средства на дорогие букеты. Вместо этого лучше подать милостыню или пожертвовать деньги на благое дело в память об усопшем — для его души это принесёт реальную духовную пользу.