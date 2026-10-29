Возле многоквартирного дома на Стасова нашли незаконную свалку

Общество 29.10.2026 10:26

На улице Стасова в Ульяновске убрали стихийную свалку мусора возле жилого дома. Это стало возможным благодаря вмешательству прокуратуры Засвияжского района. Проверка показала, что коммунальные службы и ответственные лица не принимали мер по уборке твердых бытовых отходов.В надзорном ведомстве отметили, что скопление мусора ущемляло интересы местных жителей и создавало экологические риски. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений, и после этого свалка была ликвидирована.