Врач рассказала ульяновцам о противопоказаниях, осложнениях и сроках вакцинации

Жителям Ульяновской области старше 60 лет рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа, даже если они редко выходят из дома. В пожилом возрасте инфекция может привести к пневмонии, обострению хронических заболеваний и длительному восстановлению. Об этом рассказала заведующая эпидемиологическим отделом Ульяновского областного клинического госпиталя ветеранов войн Фирдауса Сайфутдинова.После 60 лет иммунная система ослабевает, а сопутствующие болезни — диабет, патологии сердца и лёгких — повышают опасность. Одно из самых серьёзных осложнений гриппа — пневмония; инфекция также ухудшает состояние при сердечной недостаточности и затрудняет контроль сахара в крови у диабетиков. Даже после выздоровления слабость сохраняется долго, повышая риск падений и травм.Прививка не гарантирует полной защиты от заражения, но значительно снижает риск тяжёлого течения, осложнений, госпитализации и смерти, пояснила Сайфутдинова. Вакцинироваться нужно каждый год из-за изменчивости вирусов и ослабления иммунитета; состав препаратов ежегодно обновляют. Лучшее время — сентябрь и октябрь: иммунный ответ формируется около двух недель.Хронические заболевания обычно не являются противопоказанием — важна лишь стабильность состояния. Перед процедурой нужно пройти осмотр и сообщить врачу о лекарствах, аллергиях и реакциях на прошлые прививки. Инактивированные препараты не содержат живого вируса, поэтому вызвать грипп не могут. Небольшая температура или слабость после укола обычно проходят сами.Вакцинация защищает и близких — снижает риск передачи инфекции детям, беременным и пожилым. Даже привитым стоит помнить о профилактике: при симптомах ограничить контакты и обратиться к врачу.