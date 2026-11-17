17.11.2026 11:12

Международный мужской день, традиционно отмечаемый 19 ноября, призван подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе. Редакция газеты «Мозаика» лично пообщалась с представителями двух необычных и интересных профессий: смотрителем часов и водителем трамвая, чтобы рассказать читателям о том, какие важные вещи делают мужчины Ульяновска.Хранитель времениФролов Евгений Анатольевич — смотритель часов на доме Гончарова. Стал он им, продолжив дело отца — Анатолия Ивановича, который в 1974 году вместе с бригадой приборостроительного завода вернул их к жизни после почти сорока лет ожидания в подвале — восстановить их поручил Ульяновский горисполком.Еще мальчиком Евгений Фролов лазал внутри часовой башни, постепенно обучаясь у отца. Примерно в 2013 году Евгений Анатольевич и Анатолий Иванович начали смотреть за часами вместе, а позже, когда здоровье у отца стало слабее, Евгений полностью взял на себя роль хранителя времени. Сын Евгения уже тоже активно интересуется работой отца — видимо, появится целая династия смотрителей-Фроловых.Живой механизмСам Евгений Анатольевич утверждает: механизм часов — живой. Он чувствует все, даже погодные изменения: может начать отставать или, наоборот, спешить. Евгений приходит проверять часы каждые выходные — для этого у него есть специальное приложение для сверки времени. Если поворот механизма стрелки совпадает с цифрами в приложении — все хорошо.Когда часы «захондрят», нужно понять, что именно не так среди огромной кучи шестеренок, болтиков и винтиков. Но, к счастью, ломается механизм очень редко, а если и ломается, то Евгений Фролов находит причину и тут же устраняет ее.«Просто нужно знать, куда именно смотреть.»Фразу «большая сила — большая ответственность» нынешний смотритель четко осознает, ведь от него зависит точность самых главных часов Ульяновска. Евгений всегда уважал время, но когда стал его хранителем, зауважал еще сильнее.«Работа приносит мне удовольствие, потому что с часами и их механизмом интересно, правда интересно.»Профессиональный вагоновожатый​Михаил Кузнецов — водитель трамвая и блогер по совместительству. С самого раннего детства Михаил увлекался трамваями: собирал модели, изучал, какие вагоны ездят по Ульяновску и другим городам. Перепробовав множество профессий, к 28 годам он все-таки решил исполнить свою детскую мечту. Еще одним существенным толчком стали «покатушки». В школьном возрасте Миша начал общаться с водителями и однажды попал на экскурсию в Северном депо для любителей общественного транспорта.«Меня тогда впервые пустили в кабину — просто посидеть, посмотреть, что к чему. И именно тогда я окончательно понял: я приду в эту профессию.»​Когда Михаил только пришел в профессию, его очень удивил объем информации. Со стороны кажется: сел в трамвай, едешь по рельсам — и все прекрасно. На самом деле во время движения учитывается огромное множество факторов. Это не только само управление вагоном, но и контроль за рельсами, контактной сетью, опорами, стрелками. Нужно постоянно мониторить дорожный трафик и любые изменения в городе — например, если где-то перенесли остановку. В этой профессии ты не просто «крутишь руль», ты отвечаешь за колоссальное количество вещей одновременно, отмечает Михаил.Трудности и приятные моменты​Самое трудное, по словам нашего собеседника, — рано вставать, иногда утренние подъемы даются тяжело. Приходить на работу нужно сильно заранее, чтобы успеть подготовить вагон к выезду и убедиться, что все исправно.Приятные вещи тоже есть, и их даже больше, например, виды из окна. Как поделился Михаил, закаты и рассветы каждый день разные. Можно наблюдать, как меняется город, как меняется погода: сегодня ты едешь по залитому солнцем Ульяновску, а завтра пробиваешься сквозь сильный ливень. Ну и, конечно, огромное удовольствие — это благодарные пассажиры и поездки на хорошем, комфортном, полностью исправном вагончике, отметил вагоновожатый.За время работы водителем трамвая Михаил многое понял про людей и про город в целом.​«Люди не настолько злые, какими иногда кажутся. Если найти правильный подход, то внешне серый и угрюмый дядечка может оказаться очень добрым и душевным человеком.»​А что касается города, из кабины трамвая действительно можно заметить, как он меняется, подчеркивает Михаил. Пусть не московскими темпами, но процесс в Ульяновске идет. Например, сегодня Михаил Кузнецов может работать по четвертому маршруту и видеть, что какой-то парк только начали реконструировать, а через неделю проезжать то же место — и понимать, что все уже почти готово.Изменения в общественном транспорте​На вопрос о том, какие изменения можно было бы провести в сфере общественного транспорта, Михаил ответил, что нашему городу остро необходима транспортная реформа, потому что сейчас единой системы просто нет. Трамваи, троллейбусы, маршрутки и немногочисленные автобусы существуют сами по себе и никак не связаны, из-за чего маршруты сильно дублируют друг друга.​По словам вагоновожатого, нужно объединить все в одну сеть, чтобы человек мог добраться в любую точку города с комфортом. Например, утром сел на трамвай, сделал бесплатную пересадку на автобус по единому билету и доехал на работу или учебу. Городу необходимо обновление подвижного состава и, самое главное, приоритет для общественного транспорта. В Ульяновске много участков с выделенными путями, где трамвай мог бы ехать гораздо быстрее, чем сейчас. Нужен комплексный подход, инвестиции и человек, который сможет это продвинуть.Автор: Вероника КрайноваФото: автора, предоставлено спикером