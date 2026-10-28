ВТБ: 61% жителей ПФО за год совершили поездки с культурной программой

Общество 28.10.2026 11:06

Путешествие по России все чаще начинается с афиши: жители ПФО едут за атмосферой городов, музеями, концертами и местной гастрономией. 61% за последний год совершили одну-две поездки с культурной программой, а 82% планируют новое путешествие по стране в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса* банка о предпочтениях россиян в культурном туризмеРади чего выбирают направлениеОколо половины путешественников едут в конкретный город без привязки к событиям, а треть отправляется в дорогу в хорошей компании. 37% жителей ПФО выбирают направление ради ярких мероприятий: выставок, спортивных событий, фестивалей или городских праздников.Поводом для поездки могут стать:Сам город без привязки к событиям – 45%.Компания, в которой предполагается поездка, - 35%.Выгодные билеты или скидка на отель – 24%.Местная кухня - 14%.Концерты, спектакли, гастроли выбирают 11% путешественников, спортивные события – 10%.Чем наполняют поездкуСамый популярный формат знакомства с городом – прогулки и обзорные экскурсии: их выбирают 68% жителей ПФО. Более половины путешественников (56%) выезжают за пределы города, 42% посещают рынки и рестораны местной кухни, 37% - музеи и выставки, а 19% идут в театры или на концерты. Не последнюю строчку в путешествиях занимает и шопинг – 31% респондентов планируют привезти сувениры и товары локальных брендов.Главным впечатлением о поездке для 38% жителей ПФО становится атмосфера города и прогулки. Еще 19% запоминают природу и красивые виды, для 14% опрошенных главным впечатлением становится то событие, ради которого состоялось путешествие.Куда отправятся в ближайшие месяцыВ ближайшие полгода путешествие по России планируют 82% участников опроса. Самыми топовыми направлениями стали Санкт-Петербург (четверть опрошенных, самый высокий показатель по стране), Калининград (13%), Дагестан (11%, также самая высокая доля среди жителей регионов страны), Иркутск и Байкал, Москва – по 10%.Культурные путешествия привлекают жителей ПФО и за пределами страны: 59% хотели бы отправиться за рубеж. Самые популярные направления – Пекин и Шанхай (27%), Минск (15%) и Стамбул (11%).«Путешествие сегодня – это не только смена города, но и возможность открыть для себя его культуру: сходить в музей, увидеть спектакль, попасть на фестиваль или концерт. Особенно ценно, что у молодых жителей нашей страны есть инструмент, который делает такие впечатления доступнее. Например, Пушкинская карта позволяет наполнить поездку яркими событиями и посетить музеи, театры, филармонии, выставки и концерты за счет государства», – отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов банка.Банк стал банком-оператором Пушкинской карты в 2026 году. За год банк выпустил более 7,8 млн карт для пользователей 14-22 лет, а с начала года участники программы потратили по карте свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей – на билеты в кино.Оформить Пушкинскую карту можно в приложениях «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн (если пользователь – клиент банка), оформление займет несколько минут.*Опрос прошел в октябре 2026 года, в нем приняли участие 1500 россиян – жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответов.