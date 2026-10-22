Задержали ремонт телефона: Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах и неустойке

Ключ к защите прав потребителя понимание, за чей счёт выполняются работы, отметила сотрудник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Томской области Ульяна Чернобровкина в комментарии КП-Томск. Мастерская в любом случае лишена права в одиночку двигать согласованную дату выдачи устройства.Если услуги оплачивает продавец, единственный законный способ продлить срок письменная договорённость двух сторон.Когда в документах дата вообще не названа, закон отводит на устранение неполадки минимально необходимое время с жёстким пределом в 45 дней. Формулировки вроде «нет запчастей» или «сломалось оборудование» от ответственности за срыв изначальной договорённости не спасают.Четыре законных хода для клиента платного сервисаПросрочка оплачиваемой работы открывает перед владельцем техники сразу несколько путей какой выбрать, решает сам потребитель, пояснила Чернобровкина:договориться о новой дате сдачи работы;отдать устройство другим мастерам или починить самому, а затем стребовать расходы с виновника;уменьшить оплату за услугу;аннулировать договор, взыскав убытки.Гарантийный сценарий добавляет ещё одну меру пеню за каждые сутки задержки. Для смартфонов, которые закон относит к технически сложным товарам, затянутый ремонт даёт и более весомое право: заменить устройство или вернуть деньги.Стандартное 15-дневное окно для таких требований здесь не применяется его действие на просроченный ремонт не распространяется.Сколько сервис платит за каждый день опозданияПри платном ремонте набегает 3% цены работы за каждый день. Когда у отдельной операции собственной цены нет, базой становится весь заказ. Своим потолком сумма служит стоимость конкретной услуги, а при её отсутствии цена всего заказа.За бесплатное исправление дефекта начисляют ежедневно по 1% от стоимости самого аппарата. Верхнюю планку здесь определяет статья 23 закона «О защите прав потребителей».Грамотная претензия: что писать и как доставитьДокумент вручают либо исполнителю, либо стороне, которая отвечает за гарантийные обязательства. В тексте нужно зафиксировать дату сдачи техники, согласованные сроки, продолжительность задержки и выдвигаемые требования.«Обязательно нужно будет приложить копию договора или заказ-наряда, квитанцию, бумаги о передаче устройства и переписку с исполнителем. Вручить свою претензию Вы можете лично, попросив отметку о получении на своем экземпляре. Подойдет и другой способ обращения почтовое отправление с описью вложения и уведомлением о вручении», - привела слова специалиста «КП-Томск».Претензии по браку самого товара адресуют продавцу, изготовителю, импортеру либо уполномоченной организации или ИП выбор зависит от сути требования и объёма полномочий адресата.Куда идти, когда сервис упираетсяЕсли обращение повисло без ответа, клиент вправе перевести спор в суд. За первичной консультацией можно обратиться и в территориальное отделение надзорного ведомства.